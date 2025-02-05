तो ये है नोरा फतेही की दमकती त्वचा का राज? आप भी जानें
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
नोरा फतेही अपनी एक्टिंग के अलावा खूबसूरती से भी फैंस के होश उड़ा देती हैं.
ऐसे में अगर आप नोरा की तरह बेदाग और दमकती हुई त्वचा पाना चाहते हैं तो इसके लिए इन 4 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.
खुद नोरा ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया था कि वह कैसे अपनी स्किन की केयर करती हैं.
उन्होंने बताया था कि मेकअप रिमूव करने के बाद पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें.
एक्ट्रेस ने बताया कि वह आर्गन माइल्ड फेस क्लींजर का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं आतीं.
नोरा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए ग्रीन टी युक्त स्क्रब का इस्तेमाल करती हैं.
यह स्क्रब चेहरे को डीप क्लीन कर देता है और खूबसूरती को निखारता है.
नोरा ने आगे बताया कि इसके बाद वह स्किन के हाइड्रेशन के लिए ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट मास्क अपने चेहरे पर लगाती हैं.
और आखिर में नोरा फतेही रोज वॉटर युक्त टोनर का इस्तेमाल करती हैं और आखिर में वह चेहरे पर सीरम अप्लाई करती हैं.
