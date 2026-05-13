सोने के गहने पहन पानी में उतरीं में नोरा फतेही, सिजलिंग पोज से बढ़ाया इंटरनेट का पारा
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 12, 2026
नोरा फतेही अक्सर अपने स्टाइल और बोल्ड लुक से सुर्खियां बटोरती रहती हैं.
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इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ मनमोहक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका जल देवी जैसा लुक नजर आ रहा है.
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लेटेस्ट फोटोशूट में नोरा सोने के गहनों से लदी पानी के बीच पोज देती नजर आ रही हैं.
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पिक्चर्स में ज्वेलरी के साथ नोरा की बॉडी पर अनगिन टैटू नजर आ रहे हैं.
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बता दें कि, नोरा के इस लुक में अमाजिग बर्बर संस्कृति और भारतीय संस्कृति एक साथ देखने को मिल रही है.
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अपनी इन फोटोज को शेयर करते हुए नोरा ने कैप्शन में लिखा, 'इस लुक की दीवानी हो गई हूं.'
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एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
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