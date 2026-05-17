नुसरत भरूचा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर ढाती हैं कहर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 17, 2026
पॉपुलर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा 17 मई यानी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं.
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साल 2006 में अपना करियर शुरू करने वाली नुसरत भरूचा ने कई मूवीज में काम किया है.
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नुसरत भरूचा अपनी अदाकारी के साथ ही खूबसूरती से भी फैंस का ध्यान खींचती हैं.
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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नुसरत भरूचा अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
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नुसरत भरूचा एक से बढ़कर एक रिवीलिंग ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाती हैं.
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एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.
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नुसरत भरूचा का कातिलाना हुस्न उनके फैंस को घायल कर जाता है.
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