नुसरत जहां ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना पोज देख फैंस हुए घायल
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 26, 2026
पॉपुलर एक्ट्रेस और एक्स एमपी नुसरत जहां सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
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नुसरत जहां की एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखकर फैंस का दिल धड़क जाता है.
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एक्ट्रेस नुसरत जहां की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
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नुसरत जहां ने एक बार फिर फोटोशूट करवाकर फैंस का ध्यान खींचा है.
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नुसरत जहां ने बीच किनारे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जमकर ग्लैमरस पोज दिए हैं.
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नुसरत जहां की नई तस्वीरें वायरल होते ही फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया.
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एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी हर अदा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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