नुसरत जहां को साड़ी में देखकर धड़क जाएगा फैंस का दिल
Shashikant Mishra
| Jan 08, 2026
पॉपुलर एक्ट्रेस नुसरत जहां 8 जनवरी, 2026 को 36 साल की हो गई हैं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नुसरत जहां फोटोज शेयर करती रहती हैं.
नुसरत जहां रिवीलिंग आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल ड्रेस पहने भी नजर आती हैं.
नुसरत जहां साड़ी पहनकर अक्सर फोटोशूट करवाकर अपनी झलक दिखाती हैं.
नुसरत जहां एक से बढ़कर एक स्टाइलिश साड़ी पहनकर अदाएं दिखाती हैं.
नुसरत जहां की प्यारी तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस खूब पसंद करते हैं.
नुसरत जहां की फीमेल फैंस उनकी साड़ी वाले लुक को कॉपी कर सकती हैं.
