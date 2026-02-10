'ओ रोमियो' की हसीना ने ब्लैक ड्रेस में ढाई कयामत, तस्वीरें देख थम गईं सबकी नजरें
Sadhna Mishra
| Feb 10, 2026
नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी इन दिनों जहां भी कदम रखती हैं वहीं सुर्खियां बन जाती है.
दरअसल, एक्ट्रेस जल्द ही शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाली हैं.
वहीं, इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
तृप्ति डिमरी ने 'ओ रोमियो' की रिलीज से पहले ब्लैक स्टाइलिश आउटफिट में ऐसा सिजलिंग अवतार दिखाया है, जिससे नजरें हटाना मुश्किल है.
एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट में कातिलाना पोज दिए हैं, जिनपर फैंस की निगाहें थम गई हैं.
तृप्ति डिमरी के इस लुक पर फैंस फिदा हो गए हैं और एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे.
बता दें कि, तृप्ति और शाहिद की 'ओ रोमियो' 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
