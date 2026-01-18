तृप्ति डिमरी ने दिखाए 10 साल पुराने फोटोज, फैंस हुए दीवाने
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 18, 2026
तृप्ति डिमरी इन दिनों फिल्म 'ओ रोमियो को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है.
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
तृप्ति डिमरी ने जो तस्वीरें तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं, वो उनके मॉडलिंग के दिनों की हैं.
तृप्ति डिमरी कुछ तस्वीरों में अकेले तो कई तस्वीरों में अन्य लोगों के साथ नजर आ रही हैं.
तृप्ति डिमरी ने इन फोटोज के साथ लिखा है, '2016, जब मॉडलिंग नई थी... सपने बड़े थे. खुशी सिंपल थी.'
एक्ट्रेस की 10 साल पुरानी तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब काफी अच्छी पहचान बना ली है.
तृप्ति डिमरी की पाइपलाइन में 'ओ रोमियो' के अलावा बड़ी फिल्में हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है.
