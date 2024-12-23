वेडिंग पार्टी में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस Hania Aamir की तरह चिकनकारी साड़ी, लूट लेंगी महफिल
Shashikant Mishra
| Dec 23, 2024
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भारत में काफी काफी पॉपुलर हैं.
हानिया आमिर अक्सर इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
हानिया आमिर की लेटेस्ट फोटोज में उनके आउटफिट ने लोगों का ध्यान खींचा है.
हानिया आमिर ने चिकनकारी साड़ी पहनी है और इसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है.
हानिया आमिर की साड़ी के साथ जूलरी और मेकअप ने उनकी खूबसूरती को बढ़ाया है.
हानिया आमिर की तरह आप भी वेडिंग पार्टी में चिकनकारी साड़ी को पहन सकती हैं.
हानिया आमिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस पसंद कर रहे हैं.
