रमजान के लिए बेस्ट हैं हानिया आमिर के ये पाकिस्तानी सूट, सादगी और सुंदर लुक में लगेंगी अट्रैक्टिव

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 24, 2025

हानिया आमिर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई शानदार ड्रामा में काम किया है.

हानिया आमिर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. ये अपनी फोटोज को भी शेयर करती हैं.

अगर आप ईद के खास अवसर पर खूबसूरत सूट पहनना चाहती हैं तो हानिया की इन पाकिस्तानी सूट से आइडिया ले सकती हैं.

नई दुल्हनों के लिए जरी वर्क सूट शानदार ऑप्शन है. इसका लुक भी बेहद खूबसूरत लगेगा.

ईद पर आप भी एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप लांग ईयरिंग भी पहन सकती हैं.

ईद पर आप कुछ हैवी पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह गोटा वर्क सूट भी ट्राई कर सकती हैं.

ईद पर सबसे खूबसूरत लुक के लिए आप ब्लैक थ्रेड वर्क सूट भी कैरी कर सकती हैं.

