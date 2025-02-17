वेडिंग सीजन में पहनें Mawra Hocane के ये खूबसूरत सूट, संस्कारी लुक में लगेंगी सबसे हसीन
Shreya Pandey
| Feb 17, 2025
पाकिस्तानी एक्ट्रेस Mawra Hocane ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है. इंडस्ट्री में वो एक्टिंग और खूबसूरती के लिए फेमस हैं.
हम आपको Mawra Hocane के सबसे खूबसूरत सूट के बारे में बता रहें हैं, जिसे पहन कर आप एकदम संस्कारी लगेंगी.
मावरा की तरह आप भी पीले रंग का सूट पहन सकती हैं. यह हल्दी के लिए परफेक्ट लुक देगा.
चिकनकारी सूट भी बहुत ट्रेंड में है. आप भी इसे वेडिंग सीजन में ट्राई कर सकते हैं.
थ्रेड वर्क सूट का लुक भी बहुत प्यारा और यूनिक लग रहा है. इसे भी आप ट्राई कर सकती हैं.
शादी में सबसे अलग लगने के लिए आप प्रिंटेड सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक बहुत खूबसूरत लगेगा.
आप शादी में हैवी वर्क वाला अनारकली सूट भी पहन सकती हैं. यह गॉर्जियस लुक देगा.
