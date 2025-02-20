पाकिस्तानी एक्ट्रेस यमुना जैदी वेस्टर्न लुक में लगती हैं एकदम हसीन, मासूमियत और अदाएं देख हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

युमना जैदी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई हिट सीरियल्स में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

यमुना ट्रेडिशनल ड्रेस हो या वेस्टर्न ड्रेस दोनों में ही बहुत हसीन लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

युमना ने तेरे बिन, प्यार के सदके जैसे कई सीरियल में लीड रोल निभाया है.

Source: Bollywoodlife.com

युमना के सीरियल ना केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी देखे जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में युमना ने लेदर जैकेट और जींस पहन रखा है. जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पीले रंग के इस ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मरून शर्ट में एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रहीं हैं. आप भी ऑफिस के लिए ऐसे ड्रेस ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फ्रेंड की शादी में पहनें तमन्ना भाटिया की ये डिजाइनर साड़ियां, दिखेगा एकदम रॉयल लुक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.