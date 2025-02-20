पाकिस्तानी एक्ट्रेस यमुना जैदी वेस्टर्न लुक में लगती हैं एकदम हसीन, मासूमियत और अदाएं देख हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Feb 20, 2025
युमना जैदी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई हिट सीरियल्स में काम किया है.
यमुना ट्रेडिशनल ड्रेस हो या वेस्टर्न ड्रेस दोनों में ही बहुत हसीन लगती हैं.
युमना ने तेरे बिन, प्यार के सदके जैसे कई सीरियल में लीड रोल निभाया है.
युमना के सीरियल ना केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी देखे जाते हैं.
इस फोटो में युमना ने लेदर जैकेट और जींस पहन रखा है. जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
पीले रंग के इस ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.
मरून शर्ट में एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रहीं हैं. आप भी ऑफिस के लिए ऐसे ड्रेस ले सकती हैं.
