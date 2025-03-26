ईद पर पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की तरह शरारा सूट, किसी हीरोइन से नहीं लगेंगी कम
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 26, 2025
ईद पर आप युमना जैदी की तरह सूट पहन सकती हैं. इसका लुक कमाल का नजर आएगा.
आप इकरा की तरह नेट में शरारा पहन सकती हैं. इसका लुक भी एकदम कयामत लगेगा.
ईद पर आप हल्के में कुछ पहनना चाहती हैं तो हानिया की तरह शरारा ट्राई कर सकती हैं.
ईद पर आप संस्कारी नजर आना चाहती हैं तो माहिरा खान की तरह शरारा बेस्ट है.
नई नवेली दुल्हनों के लिए सजल अली के सूट सबसे बेस्ट हैं. ऐसे शरारा में आप किसी अप्सरा से कम नहीं लगेंगी.
ईद पर आप मावरा की तरह खूबसूरत शरारा भी पहन सकती हैं. इसमें आप एकदम कयामत लगेंगी.
सबा कमर का फैशन सेंस भी बहुत कमाल का है, आप ईद पर इससे जैसे शरारा भी पहन सकती हैं.
