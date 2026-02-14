पलक तिवारी लहंगा पहन ढाती हैं कहर, फोटोज देख फैंस करते हैं तारीफ
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2026
एक्ट्रेस पलक तिवारी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वह लहंगा पहनकर ग्लैमरस अदाएं दिखाती रहती हैं. उनका अंदाज पसंद किया जाता हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक तिवारी अलग-अलग स्टाइल लहंगा पहनती हैं. उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस खूब पसंद करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस पलक तिवारी की तस्वीरों में अदाएं देखकर फैंस प्यारे कमेंट करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक तिवारी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हुस्न की मल्लिका बनीं सनी लियोनी! ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बोल्ड अंदाज देख ठहर गईं सबकी नजरें
अगली वेब स्टोरी देखें.