पलक तिवारी ने किया रैंप वॉक, फ्लोरल ड्रेस पहन इतराईं एक्ट्रेस
Shashikant Mishra
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| Apr 04, 2026
एक्ट्रेस पलक तिवारी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है.
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पलक तिवारी आए दिन किसी ना किसी इवेंट में स्पॉट हो जाती हैं.
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पलक तिवारी ने हाल ही में एक फैशन शो के दौरान रैंप वॉक किया है.
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श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी.
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एक्ट्रेस की रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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पलक तिवारी ने रैंप वॉक के दौरान फ्लाइंग किया तो फैंस का दिन बन गया.
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पलक तिवारी की प्यारी स्माइल ने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल जीत लिया है.
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