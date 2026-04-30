स्वर्ण मंदिर में श्रद्धा से झुका पलक तिवारी का सर, सादगी भरे अंदाज में जीता फैंस का दिल
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2026
पलक तिवारी अक्सर अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
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हालांकि, इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर सुर्खियों में हैं.
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लेकिन इसके पहले ही एक्ट्रेस अमृतसर पहुंची और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका.
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एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो सादगी में भी कहर ढा रही हैं.
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इन तस्वीरों में पलक ब्लू कलर के सूट में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
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इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं यहां पहली बार आई हूं, लेकिन यह एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मैंने सोचा था.'
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बता दें कि, पलक तिवारी की 'लुक्खे' 8 मई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
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