वेस्टर्न आउटफिट में पलक तिवारी का जबरदस्त फोटोशूट, हर पोज से मचाई सनसनी
Sadhna Mishra
| Sep 27, 2025
पलक तिवारी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब वेस्टर्न लुक में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है जो इंटरनेट पर धमाल मचा रही है.
नीली और काली ड्रेस में एक्ट्रेस ने जबरदस्त पोज दिए, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो गए.
तस्वीरें शेयर करते हुए पलक ने कैप्शन में लिखा, 'शुक्रवार की रात बाहर गई.'
जैसे ही पलक तिवारी की ये तस्वीरें वायरल हुआ फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'आप हमेशा खूबसूरत लगती हैं.' तो दूसरे ने कहा, 'क्यूटनेस ओवरलोड.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
बता दें कि, पलक तिवारी ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
