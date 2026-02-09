दोस्त की हल्दी सेरेमनी में छाई पलक तिवारी, सादगी पर फिदा हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 09, 2026

'बिजली बिजली' गर्ल पलक तिवारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही हैं.

अक्सर ग्लैमरस और बोल्ड अवतार से इंटरनेट का पारा हाई करने वाली पलक इस बार ट्रेडिशनल लुक में कहर ढा रही हैं.

दरअसल, पलक हाल ही में अपने दोस्त की हल्दी सेरेमनी में शामिल हुई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की है.

इन फोटोज में एक्ट्रेस फिरोजी और पिंक कलर के लहंगे में पोज देती नजर आ रही हैं.

पलक ने अपने लुक को गजरा और हैवी ज्वैलरी के साथ कंप्लीट किया है.

इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरे दोस्त की शादी की हल्दी की फोटोज.'

पलक की इन फोटोज में उनकी सादगी देखकर फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

