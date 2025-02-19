पलक तिवारी के ये ऑउटफिट हैं कॉकटेल पार्टी के लिए परफेक्ट, महफिल में नहीं हटेगी आपसे नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 19, 2025

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का फैशन सेंस कमाल का है. इनकी खूबसूरती और अदाओं पर फैंस लट्टू रहते हैं.

आप भी कॉकटेल पार्टी के लिए पलक तिवारी के इन वेस्टर्न ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं. इसमें आप बेहद खूबसूरत लगेंगी.

‘स्कर्ट और शॉर्ट टॉप’ पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है. यह बेहद हॉट लुक देगा.

पार्टी में सबसे हॉट लगने के लिए आप ‘फ्लोरल ड्रेस’ भी ट्राई कर सकती हैं. यह देखने में भी शानदार लगेगा.

पार्टी में सबसे ज्यादा हसीन लगने के लिए आप ‘ट्यूब टॉप और मिनी स्कर्ट’ कैरी कर सकती हैं.

महफिल में क्यूट लगने के लिए आप भी पलक की तरह बैकलेस ड्रेस ट्राई कर सकती हैं.

बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप भी शिमरी ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसमें आपका लुक निखर के सामने आयेगा.

पलक की तरह आप भी डीप नेक टॉप पहन सकती हैं. यह देखने में बहुत हॉट लगेगा.

