स्लिम लगने के लिए जरूर ट्राई करें पलक तिवारी के ये डिजाइनर ब्लाउज, फिगर देख लोग हो जाएंगे मदहोश!

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

शादियों के सीजन में सबसे अलग और खूबसूरत लगने के लिए आप पालक तिवारी के इन डिजाइनर ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पलक ने ऑरेंज साड़ी पर ब्रालेट ब्लाउज पहना है. आप भी इसे कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप भी पलक की तरह डीपनेक ब्लाउज पहन सकती हैं. ये बेहद हॉट लुक क्रिएट करेगा.

Source: Bollywoodlife.com

हॉट लगने के लिए आप भी पलक की तरह स्ट्रैप ब्लाउज कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सीक्वेंस वाले ब्लाउज आज कल ट्रेंड में हैं. यह देखने में भी यूनिक लगता है.

Source: Bollywoodlife.com

साड़ी पर इस तरह का ब्लाउज आपके फिगर को निखार के सामने लाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों के सीजन में आप हॉल्टर नेक ब्लाउज भी ट्राई कर सकती हैं. यह आपको हाईलाइट लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

लहंगे पर आप सिंगल स्ट्रैप ब्लाउज भी पहन सकती हैं. ये आपके फिगर को हॉट लुक देने में मदद करेगा.

Source: Bollywoodlife.com

