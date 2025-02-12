स्लिम लगने के लिए जरूर ट्राई करें पलक तिवारी के ये डिजाइनर ब्लाउज, फिगर देख लोग हो जाएंगे मदहोश!
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 12, 2025
शादियों के सीजन में सबसे अलग और खूबसूरत लगने के लिए आप पालक तिवारी के इन डिजाइनर ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक ने ऑरेंज साड़ी पर ब्रालेट ब्लाउज पहना है. आप भी इसे कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप भी पलक की तरह डीपनेक ब्लाउज पहन सकती हैं. ये बेहद हॉट लुक क्रिएट करेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉट लगने के लिए आप भी पलक की तरह स्ट्रैप ब्लाउज कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सीक्वेंस वाले ब्लाउज आज कल ट्रेंड में हैं. यह देखने में भी यूनिक लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी पर इस तरह का ब्लाउज आपके फिगर को निखार के सामने लाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
शादियों के सीजन में आप हॉल्टर नेक ब्लाउज भी ट्राई कर सकती हैं. यह आपको हाईलाइट लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
लहंगे पर आप सिंगल स्ट्रैप ब्लाउज भी पहन सकती हैं. ये आपके फिगर को हॉट लुक देने में मदद करेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: चिरंजीवी को पोती नहीं पोता चाहिए, बोले- 'मुझे डर है कहीं फिर से बेटी...'
अगली वेब स्टोरी देखें.