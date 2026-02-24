बैकलेस गाउन में पूजा हेगड़े का जलवा, फैशन वीक में दिखाई दिलकश अदाएं; देखें तस्वीरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2026

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि रैंप वॉक में भी माहिर हैं.

पूजा नामी डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करती हैं और फैशन शोज में शो स्टॉपर बनती हैं.

इसी बीच हाल ही में उन्हें लंदन फैशन वीक में रैंप वॉक करते हुए देखा गया.

एक्ट्रेस ने इस इवेंट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें वो मरून गाउन में रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं.

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'लंदन फैशन वीक में शो करके बहुत खुशी हुई.'

उन्होंने आगे लिखा, 'पहला एक्सपीरियंस हमेशा खास होता है. आगे भी कई शानदार चीजें होंगी. ऐसी उम्मीद है.'

एक्ट्रेस की ये पिक्चर्स अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और फैंस उनकी तारीफों को पुल बांध रहे हैं.

