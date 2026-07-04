पूनम पांडे की दिलकश अदाओं ने ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 04, 2026

पॉपुलर एक्ट्रेस पूनम पांडे हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंची थीं.

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पूनम पांडे ने पैप्स को निराश नहीं किया और जमकर पोज दिए.

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पूनम पांडे की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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पूनम पांडे अवॉर्ड फंक्शन में काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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एक्ट्रेस पूनम पांडे ने अपने अवॉर्ड के साथ भी पोज दिया है.

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एक्ट्रेस के चाहने वाले फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.

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