प्रभास की एक्ट्रेस ने वेस्टर्न छोड़ जब पहनी साड़ी तो थम गईं सबकी निगाहें, देखें फोटोज
Sadhna Mishra
| Dec 31, 2025
साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' को लेकर चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस इस मूवी में साउथ सुपरस्टार प्रभास संग नजर आएंगे.
'द राजा साब' की रिलीज से पहले एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज में निधि को वेस्टर्न की बजाय ट्रेडिशनल लुक में देख हर किसी की निगाहें थम गईं.
इन तस्वीरों में निधि गोल्डन शाइनिंग साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
निधि अग्रवाल का ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वे एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थम रहे हैं.
बता दें कि, निधि अग्रवाल और प्रभास की 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
