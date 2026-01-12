35 साल की प्रज्ञा जायसवाल वन पीस ड्रेस में लगती हैं ग्लैमरस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 12, 2026

एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल 12 जनवरी को 35 साल की हो गई हैं. फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.

प्रज्ञा जायसवाल अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रज्ञा जायसवाल अक्सर अपने फोटोशूट की झलक दिखाती हैं.

एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल साड़ी और सूट के अलावा रिवीलिंग ड्रेस में भी फोटोशूट करवाती हैं.

प्रज्ञा जायसवाल शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपना फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ती हैं.

प्रज्ञा जायसवाल की शॉर्ट ड्रेस वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती हैं.

एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है और उनको लेकर कमेंट करते हैं.

