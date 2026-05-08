शाइनी पिंक शॉर्ट ड्रेस में प्रतिभा रांटा का 'बार्बी' लुक वायरल, सादगी भूल हुस्न के कायल हुए फैंस!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2026
'लापता लेडीज' फेम प्रतिभा रांटा अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का 'बार्बी' लुक देखने को मिल रहा है, जो फैंस खूब भा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पिक्चर्स में एक्ट्रेस शाइनी पिंक शॉर्ट ड्रेस में कहर ढा रही है. फैंस उनके हुस्न के कायल हुए जा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ड्रेस के साथ उन्होंने गले गोल्ड चेन और मैचिंग ईयरिंग्स से अपने लुक को कंपलीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतिभा इन फोटोज में बिल्कुल 'बार्बी डॉल' की तरह नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि, 'आपकी वाइब्स और एनर्जी कमाल है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खूबसूरत गाउन में सुरभि ज्योति ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, कैप्शन ने जीता फैंस का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.