शाइनी पिंक शॉर्ट ड्रेस में प्रतिभा रांटा का 'बार्बी' लुक वायरल, सादगी भूल हुस्न के कायल हुए फैंस!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2026

'लापता लेडीज' फेम प्रतिभा रांटा अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं.

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हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं.

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इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का 'बार्बी' लुक देखने को मिल रहा है, जो फैंस खूब भा रहा है.

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पिक्चर्स में एक्ट्रेस शाइनी पिंक शॉर्ट ड्रेस में कहर ढा रही है. फैंस उनके हुस्न के कायल हुए जा रहे हैं.

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इस ड्रेस के साथ उन्होंने गले गोल्ड चेन और मैचिंग ईयरिंग्स से अपने लुक को कंपलीट किया है.

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प्रतिभा इन फोटोज में बिल्कुल 'बार्बी डॉल' की तरह नजर आ रही हैं.

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फैंस एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि, 'आपकी वाइब्स और एनर्जी कमाल है.'

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