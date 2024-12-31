कैसे करें Professional और Personal लाइफ को Balance? नए साल में इस हसीना से सीखें सफलता के ये 6 मंत्र
Dec 31, 2024
हर साल हम नए प्रोफेशनल और पर्सनल टारगेट को सेट करते हैं.
लेकिन हम अपनी लाइफ को सही से मेनटेन नहीं कर पाते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ने में फेल हो जाते हैं.
मगर बॉलीवुड की इस हसीना ने अपने हार्डवर्क और स्किल्स से एक सक्सेसफुल करियर बनाया है.
हम इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की बात कर रहे हैं.
प्रीति जिंटा फिल्म इंडस्ट्री का एक पॉपुलर फेस हैं उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थीं.
प्रीति जिंटा ने नए साल के मौके पर सफलता के कुछ मंत्र हमें बताए हैं. जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करेंगे.
प्रीति जिंटा ने पहली टिप दी कि पेरेंट्स से जुड़ाव बहुत जरूरी है. इससे हमें सेफ और सिक्योर फील होता है.
प्रीति जिंटा ने कहा लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे उन्हें बोलने दीजिए, उनपर ध्यान मत दीजिए.
प्रीति जिंटा ने सलाह दी कि अपने दिल को फॉलो करो और ब्रेव बनो.
प्रीति जिंटा ने कहा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा एक दूसरे से दूर रखें.
प्रीति जिंटा ने बताया कि कभी भी उस इंसान के साथ काम नहीं करना चाहिए, जिसके साथ रिश्ते में हो.
प्रीति जिंटा ने फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए कहा कि आपको अपने अधिकारों को के बारे में पता होना चाहिए.
प्रीति जिंटा ने कहा हमेशा अपने दिल और आत्मा की बात सुनो और कभी भी गलत चीजों को इग्नोर न करें.
