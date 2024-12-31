कैसे करें Professional और Personal लाइफ को Balance? नए साल में इस हसीना से सीखें सफलता के ये 6 मंत्र

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 31, 2024

हर साल हम नए प्रोफेशनल और पर्सनल टारगेट को सेट करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन हम अपनी लाइफ को सही से मेनटेन नहीं कर पाते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ने में फेल हो जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मगर बॉलीवुड की इस हसीना ने अपने हार्डवर्क और स्किल्स से एक सक्सेसफुल करियर बनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

हम इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की बात कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा फिल्म इंडस्ट्री का एक पॉपुलर फेस हैं उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने नए साल के मौके पर सफलता के कुछ मंत्र हमें बताए हैं. जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने पहली टिप दी कि पेरेंट्स से जुड़ाव बहुत जरूरी है. इससे हमें सेफ और सिक्योर फील होता है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने कहा लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे उन्हें बोलने दीजिए, उनपर ध्यान मत दीजिए.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने सलाह दी कि अपने दिल को फॉलो करो और ब्रेव बनो.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने कहा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा एक दूसरे से दूर रखें.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने बताया कि कभी भी उस इंसान के साथ काम नहीं करना चाहिए, जिसके साथ रिश्ते में हो.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए कहा कि आपको अपने अधिकारों को के बारे में पता होना चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने कहा हमेशा अपने दिल और आत्मा की बात सुनो और कभी भी गलत चीजों को इग्नोर न करें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साल 2024 में बॉलीवुड के इन बड़े स्टार्स ने दी अपने करियर की सबसे खराब Performance, ये 5 फिल्में रहीं Flop

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.