Oscars: प्रियंका चोपड़ा की अदाओं ने भारत ही नहीं दुनिया को किया मदहोश
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 17, 2026
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में ऑस्कर 2026 में बतौर प्रेजेंटर बनकर पहुंची थीं.
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प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर 2026 की ऑफ्टर पार्टी में अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचा.
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प्रियंका चोपड़ा ने पार्टी के दौरान बैकलेस थाई हाई स्लिट गाउन पहनकर कहर ढाया है.
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प्रियंका चोपड़ा ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जा रही हैं.
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प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था.
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प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर इसकी भी तस्वीरें दिखाई हैं और फैंस आहें भर रहे हैं.
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ग्लोबल स्टार का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.
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