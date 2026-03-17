Oscars: प्रियंका चोपड़ा की अदाओं ने भारत ही नहीं दुनिया को किया मदहोश

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2026

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में ऑस्कर 2026 में बतौर प्रेजेंटर बनकर पहुंची थीं.

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प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर 2026 की ऑफ्टर पार्टी में अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचा.

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प्रियंका चोपड़ा ने पार्टी के दौरान बैकलेस थाई हाई स्लिट गाउन पहनकर कहर ढाया है.

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प्रियंका चोपड़ा ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जा रही हैं.

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प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था.

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प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर इसकी भी तस्वीरें दिखाई हैं और फैंस आहें भर रहे हैं.

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ग्लोबल स्टार का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

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