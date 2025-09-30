दुर्गा पंडाल में सलवार सूट पहन पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, 'देसी गर्ल' ने जीता दिल
Shashikant Mishra
| Sep 30, 2025
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने देश भारत आई हैं. उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है.
प्रियंका चोपड़ा की तमाम तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने मंगलवार को दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया है.
प्रियंका चोपड़ा ने ब्लू कलर का सलवार सूट पहना था. इस ड्रेस में वह काफी लग रही थीं.
प्रियंका चोपड़ा ने पैप्स को जमकर पोज दिए और उनका प्यारा अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उस पर रिएक्शन आ रहे हैं.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने दुर्गा पूजा पंडाल में डायरेक्टर अयान मुखर्जी को गले लगाया.
