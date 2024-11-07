विंटर्स में आपको ट्रेंडी बनाएंगे ये हुडी लुक्स, बॉलीवुड हसीनाओं से करें कॉपी
Pratibha Gaur
| Nov 07, 2024
आप सर्दियों में प्रियंका चोपड़ा की तरह यह हुडी लुक कॉपी कर सकती हैं.
श्रद्धा कपूर के इस हुडी लुक में भी आप बहुत क्यूट लगेंगी.
स्टाइलिश दिखने के लिए आप मलाइका जैसी यह पिंक हुडी पहन सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की तरह आप सिल्वर हुडी भी कैरी कर सकती हैं.
सारा अली खान की तरह आप यह व्हाइट हुडी भी पहन सकती हैं.
करिश्मा कपूर की तरह इस ब्लैक हुडी को भी आप कैरी कर सकती हैं.
सर्दियों में आप दीपिका पादुकोण की यह इस हुडी और पैंट को भी कॉपी कर सकती हैं.
नरगिस फाखरी की तरह इस ब्लैक हुडी में आप बहुत स्टाइलिश लगेंगी.
आर सर्दियों में कटरीना कैफ की तरह फर वाली यह हुडी भी पहन सकती हैं.
