वेडिंग पार्टी में बनना है सबसे स्टाइलिश गेस्ट, प्रियंका चोपड़ा के इस लहंगे से लें टिप्स
Shashikant Mishra
| Nov 16, 2025
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में हैदराबाद पहुंची थीं. वह यहां पर अपनी फिल्म 'वाराणसी' के टीजर लॉन्च में शामिल हुई थीं.
प्रियंका चोपड़ा ने इस इवेंट में पहुंचकर लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने अपने आउटफिट से लोगों को दीवाना बना लिया.
प्रियंका चोपड़ा ने आइवरी कलर का लहंगा पहना था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा ले रखा है.
प्रियंका चोपड़ा की ज्वेलरी ने उनकी खूबसूरती बढ़ा दी. उन्होंने गोल्ड चोकर के साथ ईयररिंग्स पहने हैं. उन्होंने मांग टीका पहना है.
प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनका लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
प्रियंका चोपड़ा की तरह खूबसूरत दिखने के लिए उनकी फीमेल फैन इस तरह से लहंगा पहन सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा के फीमेल फैंस के लिए वेडिंग पार्टी के दौरान पहनने के लिए ये बेस्ट आउटफिट हो सकती है.
