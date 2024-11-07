सर्दी के लिए खरीदने हैं ओवरकोट, प्रियंका चोपड़ा से लीजिए टिप्स

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 07, 2024

सर्दियों का मौसम आने में अब काफी कम समय बचा है.

कुछ समय में ही सर्दी का मौसम लोगों को परेशान करने लगेगा.

ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए कपड़े खरीदेंगे.

अगर आप भी सर्दियों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आप प्रियंका चोपड़ा से टिप्स ले सकती हैं.

सर्दियों के मौसम में प्रियंका चोपड़ा अक्सर ओवरकोट्स पहने नजर आती हैं.

इस तस्वीर में भी प्रियंका चोपड़ा का लुक बेहद स्टाइलिश है.

प्रियंका चोपड़ा के पास लाइट कलर के भी ओवरकोट हैं.

जींस के साथ प्रियंका चोपड़ा का ये ओवरकोट कमाल लग रहा है.

