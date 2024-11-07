सर्दी के लिए खरीदने हैं ओवरकोट, प्रियंका चोपड़ा से लीजिए टिप्स
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 07, 2024
सर्दियों का मौसम आने में अब काफी कम समय बचा है.
Source:
Instagram
कुछ समय में ही सर्दी का मौसम लोगों को परेशान करने लगेगा.
Source:
Instagram
ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए कपड़े खरीदेंगे.
Source:
Instagram
अगर आप भी सर्दियों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आप प्रियंका चोपड़ा से टिप्स ले सकती हैं.
Source:
Instagram
सर्दियों के मौसम में प्रियंका चोपड़ा अक्सर ओवरकोट्स पहने नजर आती हैं.
Source:
Instagram
इस तस्वीर में भी प्रियंका चोपड़ा का लुक बेहद स्टाइलिश है.
Source:
Instagram
प्रियंका चोपड़ा के पास लाइट कलर के भी ओवरकोट हैं.
Source:
Instagram
जींस के साथ प्रियंका चोपड़ा का ये ओवरकोट कमाल लग रहा है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: जियो सिनेमा की इन फिल्मों को नहीं देखा तो होगा पछतावा, इस वीकेंड करें प्लान
अगली वेब स्टोरी देखें.