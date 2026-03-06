सुर्ख लाल ड्रेस में 'पंजाब की कैटरीना' ने ढाया कहर, स्वैग देख थम गईं सबकी निगाहें!
Sadhna Mishra
| Mar 06, 2026
'पंजाब की कैटरीना' यानी शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है.
इस वीडियो में एक्ट्रेस सुर्ख लाल ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
वीडियो में एक्ट्रेस चश्मा लगाए छाता लेकर बाहर कड़ी धूप में घूमती नजर आ रही हैं.
इस वीडियो में उन्होंने अलग-अलग व्यूज को दिखाते हुए कई पोज दिए.
क्लिप में एक्ट्रेस इस लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन गर्मी ने उन्हें परेशान कर दिया है.
वीडियो को शेयर करते हुए शहनाज ने कैप्शन में लिखा, 'उफ गर्मी'
हालांकि, फैंस को शहनाज का सुर्ख लाल कुर्ते में वीडियो काफी पसंद आ रहा है और वो एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
