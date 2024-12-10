Pushpa 2 की Sreeleela के इन 8 Red Outfits को आज ही करें ट्राई, Show Off कर उड़ाएं सबके चेहरे का रंग
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2024
'पुष्पा 2' में एक्ट्रेस श्रीलीला ने अपने आइटम नंबर से धमाल मचा दिया है.
Bollywoodlife.com
वहीं फैंस श्रीलाला को इन रेड आउटफिट्स में देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Bollywoodlife.com
श्रीलीला इस रेड और ब्लैक प्रिंट कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
Bollywoodlife.com
ये रेड और येलो कलर की साड़ी एक्ट्रेस श्रीलीला पर क्या खूब खिल रही है.
Bollywoodlife.com
श्रीलीला इस रेड कांजीवरम साड़ी में काफी सुंदर लग रही हैं.
Bollywoodlife.com
श्रीलाला ने इस रेड शूट को काफी स्टाइलिश तरह से कैरी किया है.
Bollywoodlife.com
श्रीलीला को इस इंडो वेस्ट आउटफिट में देखकर फैंस अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं.
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस श्रीलीला इस रेड मरून लहंगे में गजब ढा रही हैं.
Bollywoodlife.com
इस सिंपल रेड शूट में श्रीलीला काफी सुंदर लग रही हैं.
Bollywoodlife.com
