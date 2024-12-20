Pushpa 2 की Srivalli के ये 10 साड़ी लुक्स कर देंगे मदहोश, पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
Pratibha Gaur
| Dec 20, 2024
आप रश्मिका मंदाना की तरह पार्टी में ब्राउन कलर की ड्रेस पहन सकती हैं.
इस ब्लैक कलर की प्रिंटेड साड़ी में आप पार्टी में जबरदस्त लगेंगी.
यह येलो साड़ी भी आपको पार्टी में बेस्ट लुक देगी.
यह व्हाइट साड़ी पार्टी में आपके लुक में चार चांद लगाएगी.
इस ब्लू साड़ी में की रश्मिका की तरह बहुत हसीन लगेंगी.
पार्टी में अगर आप रश्मिका की तरह यह साड़ी पहनेंगी तो लोग आपको मुड़-मुड़कर देखेंगे.
पार्टी में यह लेमन साड़ी भी आपके लुक में चार चांद लगाएगी.
यह शिमरी साड़ी आपके लुक्स को खूब निखारेगी.
आपको इस मैरून साड़ी में देखकर हर कोई दीवाना हो जाएगा.
