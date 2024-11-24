Pyaar Ka Punchnama एक्ट्रेस सोनाली सहगल ने व्हाइट आउटफिट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Pratibha Gaur
| Nov 24, 2024
'प्यार का पंचनामा' एक्ट्रेस सोनाली सहगल जल्द ही मां बनने वाली हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में सोनाली सहगल व्हाइट कलर का आउटफिट पहनें नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में सोनाली अपना क्यूट बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस तस्वीर में सोनाली अपने पैट डॉग के साथ पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में सोनाली पिंक कलर की शर्ट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस तस्वीर में मौनी रॉय इस ग्रीन ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.
