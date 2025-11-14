ऑफ शोल्डर ड्रेस में राशि खन्ना ने दिखाई किलर ब्यूटी, इंटरनेट पर तस्वीरों ने लगाई आग

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस राशि खन्ना ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने लाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस में किलर ब्यूटी से फैंस को दीवाना बना लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

हर फोटो में एक्ट्रेस ने अलग-अलग पोज देकर अपनी एलीगेंट अदाओं से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक तस्वीर में राशि कैमरे के सामने इठलाती हुईं दिखीं, जिस पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार लुटाया.

Source: Bollywoodlife.com

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफों की बौछार कर दी.

Source: Bollywoodlife.com

किसी ने लिखा 'सुंदर रानी' तो किसी ने कहा, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

राशि के इस लुक ने सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड पकड़ लिया है और फैंस लगातार लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रोमांटिक और प्यारी तस्वीरें, देखें फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.