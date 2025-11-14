ऑफ शोल्डर ड्रेस में राशि खन्ना ने दिखाई किलर ब्यूटी, इंटरनेट पर तस्वीरों ने लगाई आग
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस राशि खन्ना ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है.
उन्होंने लाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस में किलर ब्यूटी से फैंस को दीवाना बना लिया है.
हर फोटो में एक्ट्रेस ने अलग-अलग पोज देकर अपनी एलीगेंट अदाओं से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.
एक तस्वीर में राशि कैमरे के सामने इठलाती हुईं दिखीं, जिस पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार लुटाया.
यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफों की बौछार कर दी.
किसी ने लिखा 'सुंदर रानी' तो किसी ने कहा, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं.'
राशि के इस लुक ने सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड पकड़ लिया है और फैंस लगातार लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.
