Karva Chauth 2025: राशि खन्ना की तरह पर्पल साड़ी में करें करवाचौथ की पूजा, दिखेंगी एकदम स्टाइलिश और एलीगेंट बहू
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2025
करवाचौथ पर आप अगर कुछ नया ट्राई करना चाहतीं हैं, तो राशि खन्ना की तरह रॉयल पर्पल साड़ी आपका लुक बना सकती है सबसे अलग
राशि की साड़ी पर सीक्विन वर्क उनकी ग्लोइंग स्किन को और निखार रहा है, जो फेस्टिव मूड को पूरी तरह सेट कर देगा.
अगर आप ट्रेडिशनल में भी थोड़ा मॉडर्न टच चाहती हैं, तो राशि की तरह स्ट्रैप ब्लाउज चुनें, ये लुक को एलिगेंट और बोल्ड दोनों बनाता है.
राशि ने अपने मेकअप को सॉफ्ट और ग्लो बेस रखा है. करवाचौथ की रात के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ताकि लुक नेचुरली दिखे.
राशि की तरह सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल आपके लुक में चार चांद लगा देंगे. ये हेयरस्टाइल हर फेसकट पर सूट करता है.
राशि ने झुमकों और ब्रेसलेट से अपने लुक को बैलेंस किया है. करवाचौथ पर भी आप हेवी ज्वेलरी छोड़कर ऐसा लाइट टच अपना सकती हैं.
राशि का ये लुक दिखाता है, कि ज्यादा मेकअप नहीं, बल्कि नैचुरल ग्लो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है.
तो राशि की तरह अपने लुक को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें. ये आपके करवाचौथ स्टाइल को सबसे यूनिक बना देगा.
Thanks For Reading!
