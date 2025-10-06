Karva Chauth 2025: राशि खन्ना की तरह पर्पल साड़ी में करें करवाचौथ की पूजा, दिखेंगी एकदम स्टाइलिश और एलीगेंट बहू Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2025