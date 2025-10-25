राधिका मर्चेंट का रॉयल साड़ी लुक बना परफेक्ट वेडिंग इंस्पिरेशन! शादी-पार्टी में ऐसे दिखें एलिगेंट और ग्लैमरस
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2025
राधिका मर्चेंट गोल्डन साड़ी में रॉयल लुक में नजर आईं, जो शादी या रिसेप्शन पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न टच देते हुए स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया, जो लुक को ग्लैमरस बनाता है.
राधिका ने हैवी जूलरी की जगह मिनिमल नेकलेस और ईयररिंग्स पहने, जिससे उनका रॉयल एलिगेंस खास दिखा.
उन्होंने न्यूड शेड्स में मेकअप रखा, जिससे उनके चेहरे की नैचुरल ग्लो और ग्रेस दोनों ही फ्लॉन्ट हुए.
स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपने पूरे ट्रेडिशनल लुक को एक क्लासी टच दिया.
गोल्डन साड़ी का रिच और शाइनी फैब्रिक फेस्टिव और वेडिंग फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है.
राधिका के कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल पोज इस बात का सबूत हैं कि सिंपल लुक को भी रॉयल बनाया जा सकता है.
अगर आप शादी या एंगेजमेंट पार्टी में एथनिक और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो राधिका मर्चेंट का यह लुक बेस्ट रहेगा.
