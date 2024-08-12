रक्षाबंधन 2024: टीवी हसीनाओं के ट्रेंडी लुक्स करें कॉपी
| Aug 12, 2024
रुबीना दिलैक के शरारा सेट को आप राखी पर ट्राई कर सकती हैं।
रूपाली गांगुली का येलो सूट रक्षाबंधन के लिए बेस्ट है।
देबलीना चटर्जी का टॉप स्कर्ट स्टाइल राखी के लिए परफेक्ट है।
जेनिफर विंगेट इस व्हाइट ऑउटफिट में बहुत ही प्यारी लग रही हैं।
ब्लू पटियाला सूट में हिना खान की खूबसूरती तो देखते ही बन रही है।
सृति झा येलो कलर की साड़ी में काफी सुंदर दिख रही हैं।
निधि शाह का पर्पल वेलवेट सूट राखी की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा।
अंकिता लोखंडे के इस अटायर से आप राखी के लिए आइडिया ले सकती हैं।
दिव्यांका त्रिपाठी का व्हाइट आउटफिट रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट है।
