Zee Cine Awards में छा गईं रकुल प्रीत सिंह, एक्ट्रेस की ड्रेस पर टिकी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 02, 2026
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह किसी भी महफिल में जाकर चार चांद लगा देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में हुए जी सिने अवॉर्ड फंक्शन में शिकरत की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इस अवॉर्ड शो में पैप्स को एक से बढ़कर फोटो लेने का मौका दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह ने शो के दौरान ब्लू कलर का स्टाइलिश गाउन पहना हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने जो गाउन पहना था, वो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह की कई नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह के फैंस उनकी तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पार्टी में नोरा फतेही की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, दिखेगा क्यूट और ग्लैमरस लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.