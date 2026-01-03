वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट है रकुल प्रीत सिंह का ये लहंगे वाला लुक
Shashikant Mishra
| Jan 03, 2026
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती से ध्यान खींचती हैं.
रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज से कहर ढा देती हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लहंगा पहने हुए तस्वीरें शेयर की हैं.
रकुल प्रीत सिंह पिंक कलर के लहंगे अलग-अलग स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस का प्यारा अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस की फोटोज को फैंस लाइक करने साथ ही कमेंट सेक्शन में प्यार लुटा रहे हैं.
रकुल प्रीत सिंह की आउटफिट से उनकी फीमेल फैंस वेडिंग सीजन के लिए आइडिया ले सकती हैं.
