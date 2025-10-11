करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजी रकुल प्रीत सिंह, एक टक निहारते रह गए पतिदेव जैकी भगनानी, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2025
रकुल प्रीत सिंह ने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान रकुल ने ऑरेंज-रेड कलर की साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी दिखी.
Source:
Bollywoodlife.com
साथ में गोल्ड ज्वेलरी और सिंदूर से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं पति जैकी भगनानी ऑफ-व्हाइट एथनिक आउटफिट में नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों ने साथ में करवा चौथ की पूजा की और खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करवाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस इन रोमांटिक तस्वीरों को देखकर दीवाने हो रहे हैं, जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में रकुल अपने हाथों में करवा चौथ की थाली पकड़े दिख रहीं हैं, जिसमें चांदी का लोटा, दीपक और मिठाई सजी है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस रकुल और जैकी को 'क्यूटेस्ट कपल' कह रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों ने घर पर सादगी और प्यार से करवा चौथ मनाया. उनके चेहरे की मुस्कान इस त्योहार की खुशी बयां कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Suspense Thriller: रोंगटे खड़े कर देंगी ये 7 फिल्में, देखकर चकरा जाएगा सिर
अगली वेब स्टोरी देखें.