करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजी रकुल प्रीत सिंह, एक टक निहारते रह गए पतिदेव जैकी भगनानी, देखें रोमांटिक तस्वीरें

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2025

रकुल प्रीत सिंह ने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया.

इस दौरान रकुल ने ऑरेंज-रेड कलर की साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी दिखी.

साथ में गोल्ड ज्वेलरी और सिंदूर से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

वहीं पति जैकी भगनानी ऑफ-व्हाइट एथनिक आउटफिट में नजर आए.

दोनों ने साथ में करवा चौथ की पूजा की और खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करवाईं.

फैंस इन रोमांटिक तस्वीरों को देखकर दीवाने हो रहे हैं, जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

तस्वीरों में रकुल अपने हाथों में करवा चौथ की थाली पकड़े दिख रहीं हैं, जिसमें चांदी का लोटा, दीपक और मिठाई सजी है.

तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस रकुल और जैकी को 'क्यूटेस्ट कपल' कह रहे हैं.

दोनों ने घर पर सादगी और प्यार से करवा चौथ मनाया. उनके चेहरे की मुस्कान इस त्योहार की खुशी बयां कर रही है.

