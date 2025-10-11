करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजी रकुल प्रीत सिंह, एक टक निहारते रह गए पतिदेव जैकी भगनानी, देखें रोमांटिक तस्वीरें Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2025