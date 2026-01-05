रकुल प्रीत सिंह का 'ऑल ब्लैक' लुक देख दीवाने हुए फैंस, एक-एक पोज पर हार रहे दिल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2026

बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रकुल उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो हर आउटफिट में जान डाल देती हैं, लेकिन जब बात ब्लैक की आती है, तो उनका जादू कुछ और ही होता है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में रकुल प्रीत ने ब्लैक आउटफिट में एक ऐसा फोटोशूट करवाया है, जिसे देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'गाने, आउटफिट और बेशक काले रंग से ऑब्सेस्ड.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस उनकी फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, रकुल प्रीति सिंह को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अवनीत कौर ने ऑफ-शोल्डर ड्रेस में गिराई बिजली, किलर अदाएं देख फैंस के छूटे पसीने!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.