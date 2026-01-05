रकुल प्रीत सिंह का 'ऑल ब्लैक' लुक देख दीवाने हुए फैंस, एक-एक पोज पर हार रहे दिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2026
बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में हैं.
रकुल उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो हर आउटफिट में जान डाल देती हैं, लेकिन जब बात ब्लैक की आती है, तो उनका जादू कुछ और ही होता है.
हाल ही में रकुल प्रीत ने ब्लैक आउटफिट में एक ऐसा फोटोशूट करवाया है, जिसे देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'गाने, आउटफिट और बेशक काले रंग से ऑब्सेस्ड.'
एक्ट्रेस का ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस उनकी फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि, रकुल प्रीति सिंह को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था.
