कभी बिकिनी तो कभी छोटी स्कर्ट में रकुल प्रीत ने ढाया कहर! पति संग हुईं रोमांटिक, देखे फोटोज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 29, 2025
'दे दे प्यार दे 2' की सफलता के बाद रकुल प्रीत सिंह इन दिनों मालदीव में पति के साथ क्वालिटी टाइम एन्जॉय कर रही हैं.
रकुल ने बीच पर मस्ती करती अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका गॉर्जियस ग्लैम लुक दिख रहा है.
छोटी स्कर्ट पहन रकुल प्रीत का क्यूट एंड स्टाइलिश अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.
एक तस्वीर में रकुल येलो बिकिनी में समुद्र किनारे रिलैक्स करती दिखीं.
एक रोमांटिक फोटो में रकुल अपने पति जैकी भगनानी संग बीच पर प्यार भले पलों में नजर आईं.
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'पूरे आनंद के बीच...'
बता दें कि, रकुल प्रीत हाल ही में अजय देवगन संग 'दे दे प्यार दे 2' में दिखीं, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.
