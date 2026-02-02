रकुल प्रीत सिंह ने खास ड्रेस में दिखाया दिलकश अंदाज, फैंस बोले- 'ये मेरी...'
Shashikant Mishra
| Feb 02, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं.
रकुल प्रीत सिंह हाल ही में अपने पति के साथ एक इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंची थीं.
एक्ट्रेस ने खास तरह की ब्लैक-व्हाइट आउटफिट पहनी थी. उन पर ये ड्रेस अच्छी लग रही थी.
रकुल प्रीत सिंह ने पैप्स के सामने एक से बढ़कर पोज दिए हैं. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने इसी ड्रेस में अपनी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं.
रकुल प्रीत सिंह की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में प्यार लुटा रहे हैं.
उनको लेकर एक फैन ने लिखा है, 'ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'खूबसूरत.'
