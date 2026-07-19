रकुल प्रीत सिंह ने पीली साड़ी पहन दिखाईं दिलकश अदाएं
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 19, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाल ही में फिल्म 'रामायण' के इवेंट में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह ने पीले कलर की साड़ी पहनी थी और काफी खूबसूरत लग रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने पीली साड़ी वाली तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह ने एक से बढ़कर एक पोज देकर तमाम फैंस को आकर्षित किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस साड़ी के साथ ही कुंदन की ज्वैलरी पहनी थी, जो उनकी खूबसूरती बढ़ा रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह के मेकअप और हेयरस्टाइल ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह का ये ट्रेडिशनल लुक उनके तमाम फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मोनालिसा का ये लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक देख फैंस खो बैठे होश, कमेंट सेक्शन में बांधे तारीफों के पुल!
अगली वेब स्टोरी देखें.