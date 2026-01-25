पिंक टी-शर्ट में प्राकृतिक नजारों के बीच खोईं रानी चटर्जी, समंदर किनारे ढूंढती दिखीं सुकून
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 25, 2026
भोजपुरी सिनेमा की 'दबंग गर्ल' रानी चटर्जी इन दिनों पर्दे की चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपन कुछ तस्वीरें साझा की है, जिन्हें देखकर फैंस का दिल बाग-बाग हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
समंदर की नीली लहरों के बीच और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में रानी का सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में रानी चटर्जी एक कूल पिंक टी-शर्ट पहने नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में एक्ट्रेस का बिंदास अंदाज देखने को मिल रहा है और इस पोस्ट के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, 'ना तुन जानों...'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस ने इन पिक्चर्स के साथ कैप्शन में लिखा, 'मुझे जिंदगी में वाइब चाहिए, पॉजिटिव वाइब इस म्यूजिक को महसूस करो.'
Source:
Bollywoodlife.com
रानी चटर्जी की ये 'वेकेशन मोड' वाली तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 6 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर होगा जबरदस्त क्लैश, 'बॉर्डर 2' के बीच रिलीज होगीं ये 3 फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.