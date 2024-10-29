राशा थडानी की तरह पहनें अनारकली सूट, दिवाली पार्टी में आएगी रौनक

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी एक्टिंग डेब्यू से पहले काफी चर्चा में रहती हैं.

राशा थडानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

वहीं, राशा थडानी अक्सर पैपराजी के कैमरे में कैद हो जाती हैं.

रवीना की बेटी एक बार फिर पब्लिक प्लेस पर कैमरे में कैप्चर हुई हैं.

राशा थडानी ने काफी प्यारा अनारकली सूट पहना हुआ था.

राशा थडानी इस आउटफिट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थीं.

दिवाली पार्टी में आप भी राशा की तरह ये सूट पहन सकती हैं.

