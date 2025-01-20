Bold नहीं देसी लुक से बनाएं पति को दीवाना, बस डेट पर कॉपी कर लें Rasha Thadani के 10 सूट

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2025

फिल्म आजाद से राशा थडानी ने बॉलीवुड में कदम रख लिया.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में राशा की एक्टिंग और डांस की तारीफ हुई.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, राशा का फैशन भी कमाल का है. राशा हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राशा थडानी फिल्म के प्रमोशन में कई बार सूट या फिर लहंगा पहने दिखी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस रेड साड़ी में राशा थडानी काफी हॉट और सिजलिंग लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस ग्रीन कलर के सिंपल सूट में राशा का लुक भी काफी सिंपल है.

Source: Bollywoodlife.com

राशा का फैशन कॉपी कर आप किसी भी शादी या फिर पार्टी में जा सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उनके ये आउटफिट डेट नाइट पर भी काफी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि डेब्यू फिल्म से ही राशा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है.

Source: Bollywoodlife.com

इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

