Bold नहीं देसी लुक से बनाएं पति को दीवाना, बस डेट पर कॉपी कर लें Rasha Thadani के 10 सूट
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 20, 2025
फिल्म आजाद से राशा थडानी ने बॉलीवुड में कदम रख लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में राशा की एक्टिंग और डांस की तारीफ हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, राशा का फैशन भी कमाल का है. राशा हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा थडानी फिल्म के प्रमोशन में कई बार सूट या फिर लहंगा पहने दिखी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस रेड साड़ी में राशा थडानी काफी हॉट और सिजलिंग लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ग्रीन कलर के सिंपल सूट में राशा का लुक भी काफी सिंपल है.
Source:
Bollywoodlife.com
राशा का फैशन कॉपी कर आप किसी भी शादी या फिर पार्टी में जा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके ये आउटफिट डेट नाइट पर भी काफी परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि डेब्यू फिल्म से ही राशा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'रियल हीरो' की शादी पर फिल्मी स्टार्स ने यूं दी बधाई, जानिये कौन हैं Neeraj Chopra के फेवरेट एक्टर
अगली वेब स्टोरी देखें.