पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लड़के, पलक तिवारी नहीं राशा थडानी से लें ब्लाउज डिजाइन आइडियाज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 11, 2025

ये हैल्टर नेक ब्लाउज आपके लुक में चार-चांद लगाएगा.

आप पार्टी में बिना स्लीव्स के ब्लाउज भी पहन सकती हैं.

स्वीटहर्ट नेक ब्लाउज भी आपको पार्टी में परफेक्ट लुक देगा.

आप राशा की तरह एम्ब्रायडरी ब्लाउज भी ट्राई कर सकती हैं.

अगर आप अपने ब्लाउज को यूनिक लुक देना चाहती हैं तो आप राशा की तरह टैसल्स स्लीव प्लंजिंग नेक ब्लाउज भी पहन सकती हैं.

वी शेप का फुल स्लीव ब्लाउज आपको पार्टी में सबसे हटके लुक देगा.

डीप बैक ब्लाउज के साथ आप खूबसूरत लहंगा पहन सकती हैं.

आप पतले स्ट्रिप वाले ब्लाउज डिजाइन को पार्टी के लिए चुन सकती हैं.

तो वहीं लहंगे के साथ राशा की तरह सिंपल ब्लाउज भी आप पर खूब फबेगा.

