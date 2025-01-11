पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लड़के, पलक तिवारी नहीं राशा थडानी से लें ब्लाउज डिजाइन आइडियाज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 11, 2025
ये हैल्टर नेक ब्लाउज आपके लुक में चार-चांद लगाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में बिना स्लीव्स के ब्लाउज भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्वीटहर्ट नेक ब्लाउज भी आपको पार्टी में परफेक्ट लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप राशा की तरह एम्ब्रायडरी ब्लाउज भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप अपने ब्लाउज को यूनिक लुक देना चाहती हैं तो आप राशा की तरह टैसल्स स्लीव प्लंजिंग नेक ब्लाउज भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वी शेप का फुल स्लीव ब्लाउज आपको पार्टी में सबसे हटके लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
डीप बैक ब्लाउज के साथ आप खूबसूरत लहंगा पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पतले स्ट्रिप वाले ब्लाउज डिजाइन को पार्टी के लिए चुन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं लहंगे के साथ राशा की तरह सिंपल ब्लाउज भी आप पर खूब फबेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आम्रपाली दुबे के बर्थडे पर सुने उनके 10 रोमांटिक सॉन्ग, यूट्यूब पर मचाया था तहलका
अगली वेब स्टोरी देखें.