Rashmika Mandanna के इन 10 मॉडर्न ब्लाउज डिजाइन्स को करें ट्राई, उड़ जाएंगे सबके होश
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 06, 2024
रश्मिका मंदाना का ये स्टाइलिश वाइट ब्लाउज नाइट पार्टी की साड़ी के लिए ट्राई कर सकती हैं.


रश्मिका मंदाना की तरह करना चाहती हैं अपनी बैक को फ्लॉन्ट, तो फिर इस डिजाइन को ट्राई करें.


इस वेडिंग सीजन में ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन खूब ट्रेंड्स में हैं आप भी रश्मिका की तरह कॉपी कर सकती हैं.


सिंपल साड़ी को देना चाहती हैं स्टाइलिश लुक, तो रश्मिका मंदाना का ये ट्रेंडी ब्लाउज बढ़िया रहेगा.


रश्मिका मंदाना की तरह आप भी बैकलेश ब्लाउज को कैरी कर सकती हैं.


रश्मिका मंदाना के इस ब्लाउज डिजाइन से अपनी साड़ी के ब्लाउज के लिए बढ़िया आइडिया सोच सकती हैं.


रश्मिका मंदाना की तरह देखना चाहती हैं ग्लैमरस तो इस डिजाइन का ब्लाउज बेस्ट रहेगा.


आजकल साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर के ब्लाउज खूब ट्रेंड्स में हैं आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.


रश्मिका मंदाना का ये हॉफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन सिंपल और ब्यूटीफुल लुक देगा.


यंग गर्ल्स के बीच ट्रेंड्स में है इस तरह के ब्लाउज डिजाइन्स, आप भी इन्हें ट्राई कर सकती हैं.


