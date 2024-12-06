Rashmika Mandanna के इन 10 मॉडर्न ब्लाउज डिजाइन्स को करें ट्राई, उड़ जाएंगे सबके होश

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 06, 2024

रश्मिका मंदाना का ये स्टाइलिश वाइट ब्लाउज नाइट पार्टी की साड़ी के लिए ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना की तरह करना चाहती हैं अपनी बैक को फ्लॉन्ट, तो फिर इस डिजाइन को ट्राई करें.

Source: Bollywoodlife.com

इस वेडिंग सीजन में ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन खूब ट्रेंड्स में हैं आप भी रश्मिका की तरह कॉपी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिंपल साड़ी को देना चाहती हैं स्टाइलिश लुक, तो रश्मिका मंदाना का ये ट्रेंडी ब्लाउज बढ़िया रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना की तरह आप भी बैकलेश ब्लाउज को कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना के इस ब्लाउज डिजाइन से अपनी साड़ी के ब्लाउज के लिए बढ़िया आइडिया सोच सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना की तरह देखना चाहती हैं ग्लैमरस तो इस डिजाइन का ब्लाउज बेस्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आजकल साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट कलर के ब्लाउज खूब ट्रेंड्स में हैं आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना का ये हॉफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन सिंपल और ब्यूटीफुल लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

यंग गर्ल्स के बीच ट्रेंड्स में है इस तरह के ब्लाउज डिजाइन्स, आप भी इन्हें ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Allu Arjun की Pushpa 2 ने रिलीज होते ही तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.